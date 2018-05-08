Пресс-релизы: "МегаФон" объединяет усилия с "Газпромбанком", "Ростехом" и USM Holdings для развития цифровых сервисов в России

MForum.ru
08.05.2018,
"МегаФон" объединяет усилия с "Газпромбанком", "Ростехом" и USM Holdings для развития цифровых сервисов в России
Для максимально эффективного использования ресурсов и компетенций этих компаний создается новая структура – АО "МФ технологии" (МФТ), в которую будут внесены 11 500 100 принадлежащих "МегаФону" акций класса А Mail.Ru Group Limited составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов.
По завершении сделки структурам "МегаФона" будет принадлежать 45% акций МФТ, "Газпромбанку" – 35%, "Ростеху" – 11%, USM – 9%.
Совместно с партнерами "МегаФон" планирует запустить программные продукты для цифровизации крупных компаний и предприятий, развивать решения на базе блокчейна.
Наиболее важным проектом, активная работа над которым уже ведется, станет создание финансовой цифровой платформы. На ее базе партнеры будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты. Для этой цели "МегаФон", Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк планируют создать компанию Digital JV (DJV).
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ПАО «МегаФон» (LSE: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания») объявляет о намерении создать совместное предприятие со структурами АО «Газпромбанк» (далее «Газпромбанк»), Госкорпорации Ростех (далее «Ростех») и USM Holdings для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. Сотрудничество позволит объединить экспертизу лидеров бизнеса в своих отраслях — телекоммуникаций, ИТ, финансовых услуг и высокотехнологичных отраслей промышленности — для выхода на новые рынки и создания промышленных решений на стыке отраслей. Для максимально эффективного использования ресурсов и компетенций партнёров была создана новая структура — АО «МФ технологии» (МФТ), в которую будут внесены 11 500 100 принадлежащих «МегаФону» акций класса А Mail.Ru Group Limited (LSE: MAIL) («Mail.Ru»), составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. В настоящее время акционером МФТ является 100% дочерняя компания «МегаФона» — Lefbord Investment Limited («Lefbord»).
В рамках сделки («Сделки») «Газпромбанк» приобрётет у Leftbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а «Ростех» — 11%. В результате Сделки, у Lefbord остаётся 45% акций. В рамках Сделки 100% акций МФТ были оценены в $450 млн. Таким образом, цена Сделки в расчёте на одну акцию предполагает 29% премию к рыночной цене бумаг Mail.Ru на 4 мая 2018 года, что представляет более привлекательные условия, чем покупка 15,2% экономической доли Mail.Ru у USM Holdings в феврале 2017 года. В прямом владении у «МегаФона» остаются 21 940 148 обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru; в настоящее время «МегаФон» не планирует продавать этот пакет акций. Дополнительную информацию, относящуюся к приобретению Компанией акций Mail.Ru, можно получить на сайте компании
Morgan Stanley & Co. International plc представил Совету директоров «МегаФона» финансовое заключение о справедливости цены Сделки.
Совместно с партнёрами «МегаФон» планирует реализовать ряд цифровых проектов, среди которых создание программных продуктов, направленных на цифровизацию работы крупных компаний и предприятий, развитие решений на базе блокчейна. Наиболее важным проектом, активная работа над которым уже ведётся, станет создание финансовой цифровой платформы, на базе которой стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платёжные, кредитные и другие цифровые продукты. Для этой цели «МегаФон», Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк планируют создать компанию Digital JV (DJV). Лидерство компаний Mail.ru Group в соцсетях, доступ к точкам продаж «Евросети» и «Связного» и опыт в создании финансовых платформ даёт беспрецедентный доступ к клиентской базе.
Кроме того, партнёры планируют сформировать совместный инвестиционный фонд для вложений в перспективные технологические компании.
Заключение сделки выгодно для «МегаФона» и его акционеров как в стратегическом, так и в финансовом плане. Цифровое сотрудничество предоставляет оператору отличную возможность монетизировать часть инвестиций в Mail.ru — с момента покупки «МегаФоном» акций Mail.ru в феврале 2017 г. выросла более чем на 70%. «МегаФон» получит денежные средства от продажи акций в МФ Технологии в размере $247,5 млн до учёта налогов, что поможет сократить долговую нагрузку Компании.
«МегаФон» стремится играть ведущую роль в цифровой экономике России. Сегодня во всём мире наблюдается объединение усилий лидеров телекоммуникационных, высокотехнологических и финансовых рынков для создания новых цифровых продуктов и услуг. В этой связи мы объединяем усилия с ведущими российскими игроками этих рынков для построения цифрового банка и более активной работы в корпоративном сегменте. Уверен, что благодаря привлечению сильных партнёров мы сможем участвовать в большем количестве проектов и обеспечить успешный выход «МегаФона» на новые растущие рынки цифровой экономики», — подчеркнул Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона».
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