Слухи: LG Q9 готовится к релизу

MForum.ru
04.09.2018,
Компания LG готовит еще один смартфон, который не будет относиться к линейке ThinQ. Новинка получит имя LG Q9, а в модельном ряду производителя она займет позицию выше недавно представленного LG Q7.
Изображений устройства пока нет, но в Twitter MadSimar (@Hackersimar) появились подробные спецификации аппарата. Ожидается, что LG Q9 будет построен на базе чипсета Snapdragon 660, оснащен 4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятором емкостью 3550 мАч. Информации о камерах новинки пока нет, но вероятно аппарат будет схож с LG Q8 (2018). Зато известно, что из коробки аппарат будет работать под управлением Android 8.1 Oreo. Таким образом, релиз LG Q9 можно ожидать уже ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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