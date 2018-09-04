Слухи: LG Q9 готовится к релизу

04.09.2018, MForum.ru

Компания LG готовит еще один смартфон, который не будет относиться к линейке ThinQ. Новинка получит имя LG Q9, а в модельном ряду производителя она займет позицию выше недавно представленного LG Q7.

Изображений устройства пока нет, но в Twitter MadSimar (@Hackersimar) появились подробные спецификации аппарата. Ожидается, что LG Q9 будет построен на базе чипсета Snapdragon 660, оснащен 4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятором емкостью 3550 мАч. Информации о камерах новинки пока нет, но вероятно аппарат будет схож с LG Q8 (2018). Зато известно, что из коробки аппарат будет работать под управлением Android 8.1 Oreo. Таким образом, релиз LG Q9 можно ожидать уже ближайшее время.