RFID: Компания Impinj анонсировала чип Monza R6-B для глобального отслеживания багажа по RFID

MForum.ru
12.09.2018,
Impinj - компания, известная как лидер в поставках RAIN RFID, анонсировала чип Impinj Monza R6-B. Микросхема предназначена для отслеживания багажа, перевозимого воздушным транспортом. Чип отвечает требованиям IATA к микросхемам RAIN RFID до 2020 года.
Источник изображения: impinj.com
Impinj Monza R6-B - это первый чип, который специально разработан для отслеживания багажа. Чип с памятью 96 бит позволит выполнить требования IATA Resolution 753. По оценкам IATA, внедрение технологии RFID обеспечит индустрии авиаперевозок возможность сэкономить до $3 млрд в 2023 году за счет снижения логистических ошибок и ускорения обработки багажа.
В чипе Monza R6-B используется патентованная технология самонастройки AutoTune, которая повышает надежность радиосвязи в сложных условиях аэропортов. Также чип поддерживает патентованный дизайн Enduro, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях.
Ряд аэропортов и авиакомпаний уже пробуют использовать технологию RFID для отслеживания перемещений багажа - такие эксперименты в 2016 году проходили в Шереметьево, а сейчас проходят в Сочи Источник: marketwatch.com.
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теги: RFID
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