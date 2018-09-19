Телеком: МегаФон тестирует LTE900, но переиспользовать диапазон под 4G вряд ли получится

MForum.ru
19.09.2018,
МегаФон ведет тестирование технологии LTE в диапазоне 900 МГц, в частности, в Москве (например, м.Савеловская) и в Ярославской области. Традиционно этот диапазон используется для GSM, сравнительно узкополосного стандарта, создающего минимальные помехи для других пользователей спектра в диапазоне 900 МГц. Технология LTE работает с более широкополосными сигналами, что создает риски помех в прилегающих полосах частот.
Тесты должны показать, возможен ли переход к LTE900 в рамках имеющихся у операторов частотных назначений. Предварительный вывод таков - “без мероприятий по расчистке, либо без изменения методик обеспечения совместимости со средствами воздушной радионавигации, диапазон 900 МГц для перспективной технологии LTE 900 и IoT останется закрыт”.
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теги: LTE900 b8 900МГц МегаФон частоты расчистка проблемы
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© Алексей Бойко,
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