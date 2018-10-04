Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально

04.10.2018, MForum.ru

Компания LG официально анонсировала LG V40 ThinQ. Новинка стала первым в мире смартфоном, основная камера которого сочетает три модуля с разными объективами: обычным (угол обзора 78°), широкоугольным (с углом обзора 107°) и телеобъективом с углом обзора в 45°. За счет подобного сочетания модулей новинка поддерживает трехкратное оптическое увеличение.

Разрешение основного модуля тыловой камеры – 12 Мп с пикселем размером 1,4 мкм (у LG G7 и V35 – 1,0 мкм), апертурой объектива f/1.5 и оптической стабилизацией. Судя по параметрам LG V40 ThinQ должен неплохо снимать в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, этот смартфон – первое устройство LG с поддержкой автофокусировки Dual Pixel.

Широкугольный модуль, разрешением 16 Мп, аналогичен LG G7. Разрешение модуля с телеобъективом – 12 Мп при апертуре f/2.4. Все модули поддерживают цифровую стабилизацию изображения для записи видео и режим HDR. В режиме Triple Shot все три камеры делают фото одновременно, а на выходе получается видео или GIF-аниация из трех изображений. В части записи видео речь идет о 4К при 60 кадрах в секунду и замедленной съемке 1080p@240fps. Не забыты и актуальные улучшатели фото на базе AI. Фронтальная камера сдвоенная - 8 (f/1,9, 80°) + 5 (f/2,4, 90°) Мп.

Остальные спецификации LG V40 ThinQ включают в себя 6,4-дюймовый FullVision-дисплей разрешением QHD+, чипсет Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой QuickCharge 3.0. Новинка защищена от влаги по стандарту IP68 и частично соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Вес аппарата – 169 грамм. ОС – Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой. Продажи LG V40 ThinQ в черном Aurora Black (полированная отделка) и синем Moroccan Blue (пескоструйная обработка) начнутся 18 октября. Цена - $900.