Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40

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Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40

22.02.2019, MForum.ru

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Не дожидаясь начала MWC 2019 компания LG официально анонсировала смартфоны LG Q60, K50 и K40, нацеленные в средний ценовой сегмент. Устройства вышли без приставки ThinQ в названии, зато получили поддержку DTS: X 3D Surround Sound, частично соответствуют военному стандарту MIL-STD 810G и снабжены выделенной кнопкой для запуска Google Assistant.

Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40

LG Q60 оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с U-образным вырезом и разрешением HD+ (720 x 1520 точек), 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятором емкостью 3500 мАч. LG Q60, K50 и K40 базируются на 8-ядерном процессоре с рабочей частотой до 2 ГГц, но модели чипсетов не уточняются. Тыловая камера LG Q60 строенная: 16 Мп основной сенсор, 2 Мп сенсор для определения глубины сцены и 5 Мп сенсор с широкоугольным объективом. Фронтальная камера — 13 Мп.

Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40

Вторая новинка, LG K50, также оснащен 6,26-дюймовым HD+ дисплеем с вырезом для фронтальной камеры, 3 Гб ОЗУ, но 32 Гб встроенной памяти. Но тыловая камера у этой модели сдвоенная, 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры 13 Мп и аккумулятор емкостью 3500 мАч идентичны Q60.

Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40

LG K40 станет самым доступным устройством новой линейки. В его активе присутствуют 5,7-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1440 пикселей (без выреза), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 16 Мп тыловая камера, 8 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Цены и сроки начала поставок LG Q60, K50 и K40 пока не объявлены.

Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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