Телеком: Huawei проиграл контракт 5G с ключевым клиентом

MForum.ru
29.05.2019,
Японцы из SoftBank сообщили о выборе Nokia и Ericsson в качестве поставщиков решения 5G. Оператор не будет сотрудничать в области 5G с Huawei, которая ранее выступала поставщиком решений для SoftBank.
Nokia избрана стратегическим партнером, который обеспечит развертывание и работу сети 5G. Ericsson выступит поставщиком радиоподсистемы.
Решения 4G/LTE для компании поставили китайцы из Huawei и ZTE, эти компании принимали участие в ранних тестах 5G в Японии, и теперь остались не у дел.
SoftBank сделанный выбор не комментирует, хотя компании теперь придется преодолеть немало технологических проблем, а развертывание 5G, возможно, окажется дороже, чем если бы его выполняли китайцы. Впрочем, не будем забывать, что скупой платит дважды. Вполне вероятно, что сделав выбор в пользу европейских компаний, японцы не прогадали. / bloomberg.com
В апреле SoftBank получил 200 МГц в диапазоне 3.7 ГГц и 400 МГц в 28 ГГц. Оператор планирует запустить сеть 5G в коммерческую эксплуатацию весной 2020 года. За 5 лет оператор намерен обеспечить покрытием 5G 64% территории Японии.
Скорее всего, несмотря на отсутствие прямого запрета в Японии на использование китайского оборудования, примеру SoftBank последуют и другие операторы страны - NTT DoCoMo и KDDI, в этом случае для Huawei это будет означать потерю еще одного ценного рынка. Вряд ли можно сомневаться, что китайцы постараются компенсировать такие потери еще большими льготами и усилением маркетинговой активности на рынках, где несмотря на американскую позицию, к азиатской компании продолжают относиться благосклонно. Это в полной мере касается рынков Европы и России.
Вот только не обернутся ли выгодные китайские предложения какими-либо проблемами в исполнении контракта, например, задержками в поставке решений? Соответствующие риски вряд ли можно считать нулевыми.
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теги: телеком пятое поколение Япония контракты SoftBank Ericsson Nokia
© Алексей Бойко,
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