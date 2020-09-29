5G: Nokia и BT подписали контракт о стратегическом сотрудничестве в области 5G

MForum.ru
29.09.2020,
Согласно договору, Nokia становится крупнейшим поставщиком решений 5G для этого британского оператора. Ранее оборудование RAN для сети 4G LTE поставлял Huawei и теперь его предстоит заменить.
Nokia предоставит оборудование инфраструктуры и сопутствующие услуги по развертыванию для радио сайтов BT в Объединенном Королевстве, чтобы обеспечить перевод радиоподсистемы оператора на 5G.
Сделка с Nokia также подразумевает "оптимизацию сетей 2G и 4G BT", как я понимаю, замену оборудования Huawei на оборудование Nokia, а также совместную работу с BT по развитию экосистемы OpenRAN.
Решение EPC и 5G Core для сетей LTE, 5G NSA, 5G SA согласно заключенному в апреле 2020 года поставляет Ericsson.
Сеть 5G компании BT действует с мая 2019 года, на лето 2020 года ее покрытие есть почти в сотне больших и малых городов Объединенного королевства. Учитывая, что у BT есть от 40 МГц в 3.5 ГГц и до 80 МГц в 3.5 ГГц в Лондоне, компания предоставляет абонентам доступ с приличным покрытием и скоростями.
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теги: телеком 5G пятое поколение Nokia
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