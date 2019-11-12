Телеком: IT: КАМАЗ при поддержке Билайн внедряет интеллектуальную транспортно-информационную систему

MForum.ru
12.11.2019,
Компании ПАО "КамАЗ" и ПАО "ВымпелКом" приступают к внедрению в коммерческую эксплуатацию интеллектуальной транспортно-информационной системы (ИТИС-КамАЗ). Соответствующий договор Билайн подписал с Инновационным центром "КамАЗ" (Сколково).
В рамках договоренности на дорогах России появятся "подключенные" грузовики КАМАЗ, оснащенные бортовой информационной системой (БИС), обеспечивающей доступ к мультимедийным сервисам Билайн. Благодаря подключенности, грузовики будут интегрированы в транспортно-информационную систему ИТИС-КАМАЗ. Будет обеспечиваться дистанционное управление рядом функциональностей КАМАЗ К5, в частности, удаленный запуск подогревателя, мониторинг состояния систем автомобиля и т.п.).
Это откроет для ПАО "КАМАЗ" дополнительные возможности по созданию ценностных предложений для клиентов и реализации новых услуг, повышающих эффективность эксплуатации автомобилей. Иными словами можно будет реализовать на этой базе маркетплейс дополнительных сервисов ПАО "КАМАЗ".
БИС помогает водителям выдерживать заданный маршрут, не скучать в дороге или в период отдыха (благодаря мультимедиа-возможностям от музыки и радио до видео и контент-сервисов), это также обеспечит возможность для водителей оставаться на связи с коллегами и семьей.
Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ»:
«БИС позволяет проводить первичную диагностику автомобиля, записаться на техническое обслуживание и быть уверенным в поддержке диспетчера при возникновении внештатных ситуаций. ИТИС-КАМАЗ позволит оптимизировать логистические процессы и улучшить контроль рабочего процесса».
Он также отметил, что БИС интегрирована с системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-КАМАЗ, что позволяет повысить эффективность работы автопарка до 20%. Это возможно за счёт сокращения расходов на топливо, контроля качества вождения, оценки параметров автотехники, а также благодаря оптимизации логистики, в том числе с использованием быстрых способов обмена информацией между логистом и водителем в режиме онлайн.
Партнёры планируют продолжать сотрудничество по развитию ИТИС-КАМАЗ и БИС. Для водителей это откроет целый ряд новых возможностей, не доступных ранее в грузовой автотехнике, в числе которых доступ к контент-услугам и Wi-Fi на рабочем месте через специализированный портал Connected Car Билайн. Это первый элемент реализуемой концепции Билайн Connected Car.
Александр Хомутинников, руководитель департамента M2M/IOT ПАО «ВымпелКом»:
«Совместный с «КАМАЗом» проект позволяет говорить о лидерстве Билайн в отрасли Connected Car среди операторов и интеграторов в России. «КАМАЗ» принял решение использовать разработки нашей компании в создании уникального продукта для своих клиентов. При непосредственном участии Билайн к концу 2020 года на рынок России будет выпущено около 80 000 тысяч новых Connected Car».
В рамках концепции Connected Car разрабатывается ряд решений для автомобилей, подключенных по модели vehicle-to-everything. Это предполагает создание сети беспроводной связи со всеми возможными коммуникационными системами автомобиля. Внедрение технологий позволит автомобилям не только обмениваться информацией с другими транспортными средствами, объектами инфраструктуры и иными мобильными устройствами, но и находиться в постоянном контакте с экосистемой вспомогательных сервисов автопроизводителя. Для таких подключенных автомобилей Билайн обеспечит качественную многопрофильную связь по всей России, с учетом требований отдельных телематических и медиа-сервисов автомобиля.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом connected car КАМАЗ IT
© Алексей Бойко,
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