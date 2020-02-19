Билайн инвестирует до 1.2 млрд рублей в развитие связи в Алтайском крае в 2020-2021 году

MForum.ru

Билайн инвестирует до 1.2 млрд рублей в развитие связи в Алтайском крае в 2020-2021 году

19.02.2020, MForum.ru

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Сумма для Алтайского края значительная, она может сказаться на расстановке сил в крае. Соответствующее соглашение заключено между ВымпелКом и Министерством цифрового развития и связи Алтайского края. Рамочное соглашение подразумевает продолжение инвестиций в сеть LTE в регионе, в частности, в 2019 году Билайн собирался вложить в Алтайском крае в объекты подвижной связи около 395 млн. руб. В течение следующих двух лет запланированная сумма вложений составит от 0.7 до 1.2 млрд рублей.

В результате соглашения 2018 года, ВымпелКом в 2019 году расширил сеть LTE в регионе - покрытие выросло более чем в 2 раза. В ближайшие пару лет, компания сосредоточится на обеспечении новых микрорайонов Барнаула, Бийска и Рубцовская, дачных и коттеджных поселков в пригородах, кроме того, будет увеличена емкость и покрытие в ряде районов края и курортных зонах.

По данным на конец 2019 года, Билайн запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 250 населенных пунктах, расположенных во всех 59 районах Алтайского края, а также в городах Алейске, Белокурихе, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский. Связь 4G Билайн появилась и в крупных районных центрах, и в сравнительно небольших населенных пунктах. В течение года в самом Барнауле, а также в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом - были значительно усилены качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G, - сообщает компания.

Особое внимание при развертывании 4G на территории было уделено таким популярным туристическим направлениям, как Белокуриха, Яровое, Бирюзовая Катунь, Ая, Уткуль, селам Алтайское, Гуселетово.

Подробнее о телекоме в Алтайском крае

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Пресс-релиз ПАО "ВымпелКом" через MForum.ru

Билайн инвестирует до 1,2 млрд рублей в развитие связи в Алтайском крае в 2020-21 годах

19 февраля 2020 года, Москва-Барнаул - Билайн и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики на территории Алтайского края. После масштабной стройки 2019 года Билайн продолжит инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в течение следующих двух лет сумма вложений в улучшение 4G составит от 0,7 до 1,2 млрд рублей.

Двустороннее соглашение сроком на 5 лет было подписано Региональным директором Восточного региона Билайн Азизовым Ильгизом Энгелевичем и Министром цифрового развития и связи Зрюмовым Евгением Александровичем. Стороны договорились считать Алтайский край одним из приоритетных регионов присутствия Билайн. В связи с чем оператор связи намерен направлять инвестиции на развитие экономики Алтайского края в рамках совершенствования сетей сотовой связи, информационно – телекоммуникационных технологий и инфраструктуры, реализовывать
инновационные проекты, в том числе федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», осуществлять в регионе пилотные проекты в технической, маркетинговой и других сферах деятельности компании.

Ильгиз Энгелевич Азизов, региональный директор Восточного региона Билайн: «Сегодня 4G Билайн уже доступен порядка 85% жителей Алтайского края. Повышение доступности услуг сотовой связи на территории является одной из наших приоритетных задач на 2020-21 года. Расширение территории покрытия 4G, непрерывный контроль качества связи - это наш вклад как в рост экономики, инвестиционной и туристической привлекательности региона, так и в личный комфорт каждого нашего абонента здесь. В ближайшие 2 года мы сфокусируемся на обеспечении связью новых микрорайонов Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачных и коттеджных поселков в пригородах, а также на усилении емкости и покрытия в ряде районов края и курортных зонах».

Евгений Александрович Зрюмов, Министр цифрового развития и связи Алтайского края: «При реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» особое внимание уделяется развитию информационной инфраструктуры и повышению уровня доступности мобильной связи для населения. С каждым днем возрастает потребность жителей нашего Алтайского края в получении государственных услуг в электронном виде, общении с родственниками и друзьями с помощью мессенджеров, образовании на открытых Интернет-платформах. Конечно же, решить эту задачу можно в сотрудничестве с мобильными операторами при инвестировании в улучшение мобильных сетей четвертого поколения 4G. По поручению Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко нашим Министерством совместно с мобильными операторами связи прорабатывается комплекс мероприятий по увеличению покрытия сотовой связью автомобильных дорог Алтайского края, чему будет способствовать строительство новых и совершенствование существующих базовых станций».

Ранее в 2018 году ПАО «ВымпелКом» и Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края заключили соглашение в сфере развития связи и реализации государственных программ Алтайского края. Результатом данного соглашения, как и планировалось на 2019 год, стало расширение сети стандарта 4G (LTE). В прошедшем году строительство новых базовых станций, обеспечивающих связь 4G в Алтайском крае, стало одним из самых масштабных в истории территории – покрытие сети за прошедший год выросло более, чем в 2 раза.

По данным на конец 2019 года Билайн запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 250 населенных пунктах, расположенных во всех 59 районах Алтайского края, а также в городах Алейске, Белокурихе, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский. Связь 4G Билайн появилась и
в крупных районных центрах, и в сравнительно небольших населенных пунктах. В течение года в самом Барнауле, а также в локациях, где Билайн ранее уже зарекомендовал себя: Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом - были значительно усилены качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G.

Особое внимание при запуске 4G на территории было уделено таким популярным туристическим направлениям, как Белокуриха, Яровое, Бирюзовая Катунь, Ая, Уткуль, селам Алтайское, Гуселетово. 

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теги: ВымпелКом Билайн Алтайский край развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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