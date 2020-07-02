Кадры: Мария Елаева стала вице-президентом Билайн по качеству и клиентскому опыту

MForum.ru
02.07.2020,
Марию Елаеву хорошо знают в МТС, где она в течение 7 лет возглавляла департамент качества и клиентского опыта. А теперь Мария возглавила направление качества и клиентского опыта в Билайн, в должности вице-президента с непосредственным подчинением генеральному директору ПАО ВымпелКом.
Марина Елаева, вице-президент Билайн по качеству и клиентскому опыту, 2020-07
В круг задач Марии Елаевой входит, прежде всего, развитие и расширение сети Билайн с учетом интересов клиентов. Она сосредоточится на вопросах развития и улучшения качества клиентского опыта и клиентских сегментов, а также на управлении клиентской базой. Как ожидается, ее опыт поможет Билайн выстроить эффективную работу с фокусом на потребностях клиентов всех уровней.
Биография Марии Елаевой
Мария присоединилась к Билайн в июне 2020 года в качестве вице-президента по качеству и клиентскому опыту.
До прихода в Билайн на протяжении 7 лет она возглавляла департамент качества и клиентского опыта в Корпоративном центре группы компаний МТС. Мария пришла в МТС в 2010 году, возглавив отдел регионального управления Макро-Регион «Центр», а с 2011 по 2013 годы занимала должность директора по клиентскому опыту Макро-Регион «Центр».
Ранее Мария занимала ряд руководящих позиций в области управления финансами в крупных FMCG компаниях, таких как «Вимм-Билль-Данн» и «Сибирский Берег».
Мария закончила Иркутскую государственную экономическую академию. Также она обладатель степени MBA по направлению «Стратегия» (The Open University Business School).
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теги: кадры Билайн ВымпелКом
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