Акции: Билайн делает YouTube Premium бесплатным для клиентов. На 4 месяца

06.07.2020, MForum.ru

Билайн предлагает клиентам 4 месяца пользования подпиской YouTube Premium без необходимости оплаты.

Что дает "премиальность": доступ к сайту YouTube (18+), ресурсу YouTube Детям (6+) для самых маленьких, а также премиум-подписку на приложение YouTube Music (18+) со множеством музыкальных подборок.

Все это можно смотреть и слушать без рекламы на любом устройстве: смартфоне, планшете или компьютере. Сервисы работают в том числе в фоновом режиме смартфона. Понравившийся контент можно сохранить на устройство.

Как активировать?

На сайте: moskva.beeline.ru/ , там есть инструкция, что и как сделать.

Обратите внимание, после того, как завершится промо-период, подписка обойдется вам в 199 рублей в месяц.

Официальная страница акции: https://moskva.beeline.ru/customers/products/youtubepremium/

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теги: акции Билайн ВымпелКом