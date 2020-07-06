Акции: Билайн делает YouTube Premium бесплатным для клиентов. На 4 месяца

MForum.ru
06.07.2020,
Билайн предлагает клиентам 4 месяца пользования подпиской YouTube Premium без необходимости оплаты.
Что дает "премиальность": доступ к сайту YouTube (18+), ресурсу YouTube Детям (6+) для самых маленьких, а также премиум-подписку на приложение YouTube Music (18+) со множеством музыкальных подборок.
Все это можно смотреть и слушать без рекламы на любом устройстве: смартфоне, планшете или компьютере. Сервисы работают в том числе в фоновом режиме смартфона. Понравившийся контент можно сохранить на устройство.
Как активировать?
На сайте: moskva.beeline.ru/ , там есть инструкция, что и как сделать.
Обратите внимание, после того, как завершится промо-период, подписка обойдется вам в 199 рублей в месяц.
Официальная страница акции: https://moskva.beeline.ru/customers/products/youtubepremium/
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теги: акции Билайн ВымпелКом
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