Слухи: ASUS ROG Phone 3 замечен на пресс-фото

17.07.2020, MForum.ru

Известный инсайдер Эван Бласс поделился официальным изображением ROG Phone 3, которое подтвердило данные из более ранних утечек и неофициальных визуализаций. В частности то, что формы устройства будут более сглаженными.

В части спецификаций в активе ASUS ROG Phone 3 ожидаются 6,59-дюймовый AMOLED- дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления до 144 Гц, чипсет Snapdragon 865+, до 16 Гб ОЗУ LPDDR5 и 512 Гб встроенной памяти UFS 3.0, аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Тыловая камера будет базироваться на основном сенсоре разрешением 64 Мп, фронтальная получит 13 Мп модуль. ОС – Android 10 с оболочкой ROG UI. Так же отметим, что ASUS ROG Phone 3 показал лучший результат AnTuTu за все время - 646 310 баллов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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