Кадры: Андрей Губанов - новый вице-президент Билайн по дистрибуции

MForum.ru
27.07.2020,
Новый вице-президент Билайн по дистрибуции, Андрей Губанов, займется трансформацией системы продаж и обслуживания клиентов в точках продаж.
Перед г-ном Губановым стоит задача усиления позиций Билайн в ритейле, повышения представленности бренда во всех каналах офлайн-продаж. Для этого запланировано реформирование розницы, переход на эффективные форматы офисов продаж, отвечающих требования и ожиданиям клиентов. Среди задач, которые необходимо будет решить - развитие новых форматов продаж, расширение партнерской сети.
У Андрея большой опыт работы в компаниях группы "М.Видео - Эльдорадо", в частности, он запускал телекоммуникационного ритейлера m_mobile и B2B-маркетплейс M.Business.
Био
До прихода в Билайн в июле 2020 года Андрей на протяжении 11 лет занимал различные руководящие должности в компаниях Группы «М.Видео – Эльдорадо», пройдя путь от руководителя цифрового отдела до управляющего директора бренда m_mobile. В обязанности Андрея входили управление цифровой продукцией, создание и ведение нового телекоммуникационного ритейлера (m_mobile), развитие магазинов малого формата, управление как офлайн-, так и онлайн-продажами с рекордной долей на рынке смартфонов, а также построение B2B-маркетплейса (M.Business).
Ранее Андрей занимал ряд руководящих позиций в ООО «Р. И. К. +» — многопрофильной компании, занимавшейся, в том числе, дистрибуцией комплектующих для ПК, сборкой цифровой техники, а также консалтингом в сфере IT.
Андрей также является членом Правления благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».
Андрей Губанов окончил Московский инженерно-физический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Также Андрей - обладатель степени MBA IE Business School.
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теги: кадры Билайн ВымпелКом
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