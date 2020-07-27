Кадры: Андрей Губанов - новый вице-президент Билайн по дистрибуции

27.07.2020, MForum.ru

Новый вице-президент Билайн по дистрибуции, Андрей Губанов, займется трансформацией системы продаж и обслуживания клиентов в точках продаж.

Перед г-ном Губановым стоит задача усиления позиций Билайн в ритейле, повышения представленности бренда во всех каналах офлайн-продаж. Для этого запланировано реформирование розницы, переход на эффективные форматы офисов продаж, отвечающих требования и ожиданиям клиентов. Среди задач, которые необходимо будет решить - развитие новых форматов продаж, расширение партнерской сети.

У Андрея большой опыт работы в компаниях группы "М.Видео - Эльдорадо", в частности, он запускал телекоммуникационного ритейлера m_mobile и B2B-маркетплейс M.Business.

Био

До прихода в Билайн в июле 2020 года Андрей на протяжении 11 лет занимал различные руководящие должности в компаниях Группы «М.Видео – Эльдорадо», пройдя путь от руководителя цифрового отдела до управляющего директора бренда m_mobile. В обязанности Андрея входили управление цифровой продукцией, создание и ведение нового телекоммуникационного ритейлера (m_mobile), развитие магазинов малого формата, управление как офлайн-, так и онлайн-продажами с рекордной долей на рынке смартфонов, а также построение B2B-маркетплейса (M.Business).

Ранее Андрей занимал ряд руководящих позиций в ООО «Р. И. К. +» — многопрофильной компании, занимавшейся, в том числе, дистрибуцией комплектующих для ПК, сборкой цифровой техники, а также консалтингом в сфере IT.

Андрей также является членом Правления благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Андрей Губанов окончил Московский инженерно-физический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Также Андрей - обладатель степени MBA IE Business School.

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