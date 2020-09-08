Акции: Билайн подарил тысячи детских часов первоклассникам Московского региона

MForum.ru
08.09.2020,
К 1 сентября Билайн подарил первоклассникам Москвы и области детские умные часы, обеспечив их бесплатной мобильной связью. Пакеты минут, интернета и SMS в таком комплекте обновляются автоматически раз в месяц без дополнительных затрат на связь.
--
пресс-релиз Билайн
8 сентября 2020 года, Москва – Билайн помог родителям подготовиться к началу учебного года и сэкономить семейный бюджет тысячам семей в Москве и Московской области. К 1 сентября Билайн подарил первоклассникам Москвы и области детские умные часы, обеспечив их бесплатной мобильной связью.
В рамках специального предложения родители школьников 2012-2015 года рождения получили бесплатно детские умные часы со связью Билайн. Пакеты минут, интернета и смс в таком комплекте обновляются автоматически раз в месяц без дополнительных затрат на связь.
По данным Билайн.Аналитика, самыми активными участниками акции стали родители мальчиков – их доля составила 65% от общего числа участников. Среди участников акции 60% мам и 40% пап первоклассников. При этом средний возраст клиентов, чье внимание привлекла акция, составляет 36 лет, а продолжительность пользования услугами Билайн – более 6 лет. Все они являются активными пользователями «семейных предложений» Билайн и делятся своими пакетами минут и интернета с другими членами семьи, что позволяет значительно экономить на услугах связи. Подарок в виде умных часов для детей с бесплатной мобильной связью стал для них дополнительной возможностью не думать о балансе счета нового устройства, а также быть на связи с ребенком, знать, где он находится, общаться и контролировать окружающую обстановку с помощью встроенной камеры. Еще один плюс умных часов – они не будут отвлекать ребенка от учебного процесса на приложения и игры.
Востребованность детских умных часов среди клиентов компании растет. По итогам июля 2020 года в собственных магазинах Билайн продажи устройств в этой категории выросли на 43%, а в интернет-магазине – почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением ассортимента, действительно полезным функционалом и доступной ценовой политикой: средняя стоимость такого гаджета значительно ниже цены большинства новых моделей смартфонов. Также на рост оказывает влияние сезонность – по данным Билайн, наибольшая доля продаж умных часов для детей приходится на период с августа по октябрь и в декабре.
Дмитрий Машин, директор Московского региона:
«Это предложение вызвало настоящий ажиотаж среди родителей первоклассников – уже в первые недели акции мы получили тысячи заявок от наших клиентов на получение подарка. А это значит, что наш подарок действительно востребован и полезен. Ежегодно в Москве более 100 000 детей идут в первый класс, и для всех родителей школьников начинается «горячий» сезон. Но мы считаем, что главное в этот важный и ответственный период – это надежная и доступная связь с ребенком, и наше предложение как раз предоставляет такую возможность без лишних затрат для семейного бюджета».
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: Билайн ВымпелКом акции
Публикации по теме:
25.08. [Новости компаний] Конспекты: Александр Балюк, Развитие сети - ключевой приоритет Билайн / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Акции: Билайн подарит первоклассникам Московского региона смарт-часы с подключением / MForum.ru
05.08. [Новости компаний] Акции: Безлимитный интернет в Крыму для абонентов Билайн / MForum.ru
21.07. [Новинки] Акции: Билайн предлагает ряд моделей Xiaomi со скидкой и подпиской / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Дополнительные услуги: Билайн представляет подписку more.tv пользователям Билайн ТВ / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Poco X3 представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola Moto G9 Plus / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Realme 7 и Realme 7 Pro / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V6 появился в России / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии Enjoy 20 / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru
31.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте / MForurm.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live 4 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru