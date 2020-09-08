Акции: Билайн подарил тысячи детских часов первоклассникам Московского региона

MForum.ru

Акции: Билайн подарил тысячи детских часов первоклассникам Московского региона

08.09.2020, MForum.ru

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К 1 сентября Билайн подарил первоклассникам Москвы и области детские умные часы, обеспечив их бесплатной мобильной связью. Пакеты минут, интернета и SMS в таком комплекте обновляются автоматически раз в месяц без дополнительных затрат на связь.

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пресс-релиз Билайн

8 сентября 2020 года, Москва – Билайн помог родителям подготовиться к началу учебного года и сэкономить семейный бюджет тысячам семей в Москве и Московской области. К 1 сентября Билайн подарил первоклассникам Москвы и области детские умные часы, обеспечив их бесплатной мобильной связью.

В рамках специального предложения родители школьников 2012-2015 года рождения получили бесплатно детские умные часы со связью Билайн. Пакеты минут, интернета и смс в таком комплекте обновляются автоматически раз в месяц без дополнительных затрат на связь.

По данным Билайн.Аналитика, самыми активными участниками акции стали родители мальчиков – их доля составила 65% от общего числа участников. Среди участников акции 60% мам и 40% пап первоклассников. При этом средний возраст клиентов, чье внимание привлекла акция, составляет 36 лет, а продолжительность пользования услугами Билайн – более 6 лет. Все они являются активными пользователями «семейных предложений» Билайн и делятся своими пакетами минут и интернета с другими членами семьи, что позволяет значительно экономить на услугах связи. Подарок в виде умных часов для детей с бесплатной мобильной связью стал для них дополнительной возможностью не думать о балансе счета нового устройства, а также быть на связи с ребенком, знать, где он находится, общаться и контролировать окружающую обстановку с помощью встроенной камеры. Еще один плюс умных часов – они не будут отвлекать ребенка от учебного процесса на приложения и игры.

Востребованность детских умных часов среди клиентов компании растет. По итогам июля 2020 года в собственных магазинах Билайн продажи устройств в этой категории выросли на 43%, а в интернет-магазине – почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением ассортимента, действительно полезным функционалом и доступной ценовой политикой: средняя стоимость такого гаджета значительно ниже цены большинства новых моделей смартфонов. Также на рост оказывает влияние сезонность – по данным Билайн, наибольшая доля продаж умных часов для детей приходится на период с августа по октябрь и в декабре.

Дмитрий Машин, директор Московского региона:

«Это предложение вызвало настоящий ажиотаж среди родителей первоклассников – уже в первые недели акции мы получили тысячи заявок от наших клиентов на получение подарка. А это значит, что наш подарок действительно востребован и полезен. Ежегодно в Москве более 100 000 детей идут в первый класс, и для всех родителей школьников начинается «горячий» сезон. Но мы считаем, что главное в этот важный и ответственный период – это надежная и доступная связь с ребенком, и наше предложение как раз предоставляет такую возможность без лишних затрат для семейного бюджета».

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теги: Билайн ВымпелКом акции

© Алексей Бойко, MForum.ru

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