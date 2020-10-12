Кадры: Юлия Галина - новый директор Билайн по бренду и маркетинговым коммуникациям

12.10.2020, MForum.ru

В Билайн еще одна кадровая замена. Дирекцию по бренду и маркетинговым коммуникациям Билайн возглавила Юлия Галина. Среди поставленных перед ней задач, - усиление присутствия бренда, его продвижение во всех медиаканалах.

Юлия Галина

В новой должности Юлия будет отвечать за разработку рекламных кампаний для ключевых продуктов Билайн, рост присутствия бренда в медиаканалах, а также за развитие направления маркетинговых и интегрированных коммуникаций.

Юлия немало лет работает в маркетинге, как в России, так и за рубежом. До перехода в ВымпелКом Юлия Галина была вице-президентом по маркетингу в компании "Платежная система Visa", где под ее руководством была создана и запущена платформа коммуникаций для высокодоходного сегмента для региона СЕМЕА, а функция клиентского маркетинга выросла и стала бизнес-подразделением, - сообщает пресс-служба Билайн.

Арташес Сивков, Первый исполнительный вице-президент, руководитель Блока «Розничный бизнес»:

«Я рад приветствовать Юлию в нашей команде. Билайн – яркий и сильный бренд, любимый миллионами россиян. В ДНК компании исторически заложено стремление к лидерству и эти позиции мы и далее будем укреплять в рамках нашей новой клиентоцентричной стратегии. Опыт Юлии поможет нам достичь этой цели».

Биография Юлии Галиной

Юлия присоединилась к команде Билайн в октябре 2020 года в должности директора по бренду и маркетинговым коммуникациям. До прихода в Билайн Юлия возглавляла маркетинг в компании «Платежная система Visa», где отвечала за разработку и реализацию маркетинговой стратегии компании, крупные спонсорские проекты и усиление позиций маркетинга в бизнесе.

На протяжении 20 лет занимала руководящие должности в российских и международных компаниях, среди которых Сбербанк, Inbev, FritoLay (PepsiCo group) и Milliard Brown (WPP Group).

Юлия Галина окончила Государственный университет управления, а также получила степень Executive MBA в бизнес-школе Insead во Франции.

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