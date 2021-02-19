Развитие сетей: Билайн в Тольятти сделал мобильный интернет быстрее

MForum.ru
19.02.2021,
Билайн объявил о завершении масштабного проекта в Тольятти по улучшению скоростных параметров в сети 4G/LTE. Повышения доступных скоростей оператор добился за счет рефарминга еще 5 МГц в диапазоне 1800 МГц для использованию сетью LTE. Теперь сеть LTE1800 работает с полосой 15 МГц. Оператор заявляет о росте средних скоростей, доступных жителям в Тольятти почти на 60%.
Жители города все активнее пользуются мобильным интернетом Билайн, в частности, только за январь 2021 году мобильный трафик в сети LTE/4G Вымпелком вырос еще на 13%. Сейчас его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает почти 90%.
Дмитрий Фомин, директор отделения Билайн в Самарской области:
«Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть мобильного трафика, особенно в городах. В Тольятти мы видим рост трафика в сети 4G на 50% год к году. Увеличение частотного диапазона в сети LTE позволило нам в короткий срок улучшить скоростные параметры мобильного интернета и увеличить надежность обслуживания, что очень важно в период пандемии. В этом году мы продолжим работы в интересах наших клиентов, чтобы предоставлять хорошее качество мобильных сервисов».
Телеком-рынок Самарской области
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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Самарская область
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