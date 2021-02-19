Развитие сетей: Билайн в Тольятти сделал мобильный интернет быстрее

19.02.2021, MForum.ru

Билайн объявил о завершении масштабного проекта в Тольятти по улучшению скоростных параметров в сети 4G/LTE. Повышения доступных скоростей оператор добился за счет рефарминга еще 5 МГц в диапазоне 1800 МГц для использованию сетью LTE. Теперь сеть LTE1800 работает с полосой 15 МГц. Оператор заявляет о росте средних скоростей, доступных жителям в Тольятти почти на 60%.

Жители города все активнее пользуются мобильным интернетом Билайн, в частности, только за январь 2021 году мобильный трафик в сети LTE/4G Вымпелком вырос еще на 13%. Сейчас его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает почти 90%.

Дмитрий Фомин, директор отделения Билайн в Самарской области:

«Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть мобильного трафика, особенно в городах. В Тольятти мы видим рост трафика в сети 4G на 50% год к году. Увеличение частотного диапазона в сети LTE позволило нам в короткий срок улучшить скоростные параметры мобильного интернета и увеличить надежность обслуживания, что очень важно в период пандемии. В этом году мы продолжим работы в интересах наших клиентов, чтобы предоставлять хорошее качество мобильных сервисов».

Телеком-рынок Самарской области

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Самарская область