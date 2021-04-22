Развитие сетей: МТС обещает существенное улучшение сотовой и фиксированной связи в Волгограде и области

22.04.2021, MForum.ru

МТС заявляет о старте масштабной программы модернизации оборудования мобильных и фиксированных сетей в Волгограде и области. В ходе работ планируется "полное обновление базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G", что позволит улучшить качество голосовой связи, увеличить скорость мобильного интернета, в том числе в помещениях, местах плотной застройки, на территории дачных поселков и вдоль туристических маршрутов региона".

Пользователям домашнего интернета обещаны 10х увеличение скорости интернета - до 1 гигабита в секунду.

Первый этап затронет Волгоград и Волжский, затем работы начнутся в области. Впервые мобильная связи и интернет МТС появятся в Палласовке, Быково, Николаевске и Клетской.

Проект обновления оборудования мобильной сети займет около полутора лет – и завершится в середине 2022 года. На установленных базовых станциях МТС внедрит технологию Massive MIMO, что позволит каждой BS обслуживать большое количество абонентов одновременно, также это позитивно скажется на скоростях. С фиксированной сетью придется повозиться дольше, работы завершатся не ранее 2H2023. Домашний интернет придет в самый южный район Волгограда - Красноармейский.

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