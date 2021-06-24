Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro

MForum.ru
24.06.2021,
Компания Huawei объявила о доступности на российском рынке смарт-часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, которые были анонсированы в начале месяца. Новинки работают на HarmonyOS и они оснащены eSIM, что позволяет использовать их независимо от смартфона, как для голосовых звонков, так и для прослушивания музыки с потоковых сервисов.
Устройства осуществляют постоянный мониторинг состояния организма и поддерживают более 100 режимов контроля физической активности. Набор датчиков включает в себя датчики частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, а также термометр. Диагональ AMOLED-экрана – 1,43 дюйма при разрешении 466х466 точек и пиковой яркости 1000 нит. Объем ОЗУ 2 Гб, встроенной памяти – 16 Гб, из беспроводных интерфейсов поддерживаются NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth 5.2.
Корпус Huawei Watch 3 выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам и попаданию влаги (5 ATM). Старшая модель, Watch 3 Pro, получила корпус из титана, сапфировое стекло и керамическую заднюю крышку. От одной зарядки Huawei Watch 3 может продержаться трое суток при активном использовании и до 14 дней в режиме энергосбережения. Для Watch 3 Pro автономность составляет 5 и 21 день, соответственно.
Рекомендованная розничная цена Huawei Watch 3 в России – 29 990 рублей, Huawei Watch 3 Pro оценен в 36 990 рублей. Старт приема предзаказов назначен на 6 июля, но уже сейчас можно внести депозит (500 рублей) в счет будущей покупки, чтобы получить подарки от производителя.
© Антон Печеровый,
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