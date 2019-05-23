Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch GT Active и Elegant Edition

23.05.2019, MForum.ru

Официальный интернет-магазин компании Huawei начал прием предварительных заказов на умные часы Huawei Watch GT Active и Elegant Edition. Новинки отличаются стильным дизайном и длительным (до одной/двух недель для Active/ Elegant Edition) временем автономной работы.

Спецификации Huawei Watch GT включают в себя 1,39 / 1,2 дюймовый AMOLED-дисплей, поддержку GPS, а также стандартный набор функционала умных часов с рядом фирменных технологий производителя. В частности поддерживаются технология мониторинга пульса TruSeen 3.0 и умный мониторинг сна TruSleep™ 2.0. Huawei Watch GT Active и Elegant Edition совместимы со смартфонами с ОС версий Android 4.4 и выше и iOS 9.0 и выше. Начало приема предварительных заказов – 24 мая. Цена от 12 990 рублей.