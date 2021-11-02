5G: Kcell и Ericsson договорились о новом этапе стратегического сотрудничества

02.11.2021, MForum.ru

Kcell и Ericsson договорились о новом этапе стратегического сотрудничества. Компании Kcell (Казахстан) и Ericsson сотрудничали и ранее, история их взаимодействия насчитывает не менее 23 лет. Новое соглашение открывает очередной этап совместных проектов.

В рамках этого этапа, в частности запланированы:

🔸 Модернизация LTE-сетей Kcell на базе новой продуктовой линейки Ericsson Radio System (5G-ready оборудование) в Нур-Султане и Шымкенте, а также в западных и южных областях Казахстана с целью наращивания производительности и емкости сетей..

🔸 Открытие предкоммерческой зоны 5G в городе Туркестан.

Также планируются различные совместные проекты на базе технологий 5G, проведение тестов, формирование сценариев использования новых технологий в промышленном производстве, сельском хозяйстве, в ЖКХ.

Президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастиан Толстой (Sebastian Tolstoy) и СЕО компании Kcell Юрий Харламов

«Текущие договоренности - важнейший этап на пути к полной модернизации LTE-сетей и строительству цифровой инфраструктуры в Казахстане. Поставка современного оборудования Ericsson позволит удовлетворить растущие потребности абонентов Kcell в скорости передачи данных и потреблении трафика. Вместе с этим замена текущих решений сети на оборудование Ericsson лежит в плоскости приоритетов Kcell по улучшению качества связи. В частности, реализация данного проекта позволит Kcell достичь нового уровня по производительности и емкости сети, что, несомненно, в положительную сторону повлияет на клиентский опыт наших абонентов. Помимо этого, стратегическое партнерство с Ericsson позволит в будущем оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G на существующей сети LTE в короткие сроки при умеренных инвестициях,» - сказал СЕО компании Kcell Юрий Харламов.

«Благодаря совместным инновационным проектам, а также постоянному внедрению новых продуктов и решений, Kcell и Ericsson лидируют в отрасли телекоммуникаций. Мы продолжаем активно сотрудничать с Kcell в рамках стратегического партнерства, целью которого является успешный запуск технологий 5G в Республике Казахстан. В течение ближайших лет большое внимание будет уделяться модернизации LTE-сетей Kcell, это обеспечит абонентам Kcell возможность в числе первых начать пользоваться услугами на базе технологий 5G», - сказал президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастиан Толстой (Sebastian Tolstoy).

Из более, чем 180 сетей 5G в мире, 97 построены и работают с использованием решений Ericsson.

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