Кадры: Спектр расширяет сотрудничество с ВУЗами

MForum.ru

Кадры: Спектр расширяет сотрудничество с ВУЗами

06.04.2022, MForum.ru

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На сегодня вопрос квалифицированных кадров для отечественной телеком-отрасли - один из ключевых. Десятилетиями готовились практически только специалисты по эксплуатации зарубежных решений. Сейчас ребром встала задача подготовки собственных кадров, способных работать в разработке и производстве телеком-оборудования.

 

 

 

Решать кадровую задачу правильным образом намерены, в частности, в компании Спектр (входит в Ростех).

Понимая, что квалифицированные кадры с Марса к нам не прибудут, здесь намерены их выращивать, принимать самое активное участие в их подготовке.

Лучший способ подготовки - вовлечение студентов и преподавателей университетов в реальную практику разработки и производства современных телеком-решений.

С этим пониманием Спектр последовательно заключает договора о сотрудничестве с профильными университетами. Сегодня Минцифры сообщает о заключении такого договора с МТУСи. Ранее были заключены аналогичные соглашения с СПбГУ, ТГУ, ЛЭТИ.

Основные направления совместной деятельности по пресс-релизу Минцифры:

🔹 Совместные научные исследования, практические конференции и семинары.

🔹 Новые образовательные программы в течение двух лет освоят более 100 студентов.

🔹 Более 70 сотрудников МТУСИ будут ежегодно приглашаться в офис «Спектра» для повышения квалификации.

🔹 Специалисты «Спектра» будут проводить профильные семинары и лекций в университете.

🔹 Для студентов в офисе компании будут организованы занятия по практической подготовке с возможностью последующего трудоустройства.

Задумано неплохо, осталось посмотреть за тем, как пойдет реализация этих планов и пожелать успехов этим начинаниям!

пресс-релиз Минцифры

--

кадры кадровая политика 5G российские производители Спектр пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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