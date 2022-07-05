5G: Спектр поможет НИЯУ МИФИ готовить телеком-кадры

05.07.2022, MForum.ru

Российского решения 5G пока что не существует, но его уже не первый год разрабатывают. Один из центров разработки - компания "Спектр" (Ростех). Сегодня сообщается о соглашении, заключенном Спектр и НИЯУ МИФИ. Оно не касается разработки решений 5G впрямую, речь о том, что университет будет приглашать специалистов Спектра для проведения лекций и семинаров для сотрудников и студентов университета.

Что же, это дело безусловно хорошее, правильное, с точки зрения качества будущих специалистов, которые необходимы для телеком-отрасли. Особенно теперь, когда курс меняется с кадров для эксплуатации зарубежных решений на курс на тех, кто способен решения разрабатывать.

В частности, для студентов НИЯУ МИФИ в офисе Спектра в Москве будут организованы практические занятия в части разработки оборудования и ПО базовых станций. У студентов будет также доступ в современную лабораторию, снабженную измерительной аппаратурой.

Говорится также о совместном "поиске решений в области создания телеком-оборудования", что уж там подразумевается под этой обтекаемой фразой, не знаю. Надеюсь, что это не просто "галочка" в разряде "сотрудничество с ВУЗами", а практический проект, который обернется в итоге чем-то материальным, будь то качество подготовки телеком-кадров или какие-то практические разработки.

Для Спектра это далеко не первое аналогичное сообщение — ранее компания договорилась примерно о том же варианте сотрудничества с МТУСи, СПбГУ, ТГУ и ЛЭТИ.

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теги: телеком Спектр образование кадры телекома пятое поколение