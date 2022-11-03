Развитие сетей: МТС улучшил покрытие LTE вдоль железной дороги от Барнаула до Новомоношкино

03.11.2022, MForum.ru

МТС продолжает развивать покрытие 4G/LTE в Алтайском крае, на этот раз оператор рассказал об обеспечении непрерывного покрытия LTE железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс.

МТС развернула 12 BS LTE вдоль железнодорожной линии Барнаул - Новомоношкино протяженностью 130 км. В итоге путешественникам стал доступен мобильный интернет на скоростях до 100 Мбит/с. В зону покрытия попали также такие села, как Логовское, Новокопылово, Новочесноковка, Шпагино и другие малые населённые пункты, расположенные вдоль железной дороги.

«МТС продолжает планомерно закрывать «белые пятна» и улучшать качество мобильной связи на наиболее популярных региональных направлениях. Строительство новых базовых станций LTE вдоль железнодорожного пути, ведущего через Барнаул на восток, в Кемеровскую область - один из этапов проекта по обеспечению железнодорожных магистралей региона современными услугами связи, и в первую очередь, доступом в интернет, чтобы поездки были комфортными», — сообщил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

МТС очень активно занимается развитием сети в Алтайском крае, за последнюю пару лет существенно улучшено качество услуг в Барнауле и пригороде, а также в популярных локациях края - на озере Яровом и в селе Сростки. Связь вдоль железной дороги компания строит давно, в рамках контракта с ОАО РЖД, заключенного еще в 2019 году. Договоренность подразумевала запуск 400 дополнительных базовых станций вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс. Тогда же говорилось о том, что развернуто уже 11 BS вдоль железнодорожной линии Барнаул-Заринск.

Так что сейчас не очень понятно - идет ли речь о добавлении к ним еще одной базы или 12-ти новых?

Об активной работе по наращиванию и улучшению сети 4G в России в Алтайском крае постоянно рассказывает также МегаФон.

Пресс-релиз МТС

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теги: #МТС развитие сетей Алтайский край