Видеонаблюдение. B2B: МТС внедрила видеонаблюдение на территории Омскшины

15.03.2023, MForum.ru

Как сообщает оператор, завершилось внедрение системы видеонаблюдения на территории завод "Омскшина". Основное назначение системы - усилить контроль за работой склада и соблюдением требований охраны труда. Также обеспечивается контроль дисциплины сотрудников.

Система видеонаблюдения охватывает рабочие и складские зоны, маршруты движения электропогрузчиков. Видеопоток с камер в режиме онлайн поступает на рабочее место дежурного сотрудника, кроме того звук и видео записываются в режиме 24/7. При необходимости служба безопасности завода может просмотреть отснятый материал. Хранятся данные на собственных ресурсах предприятия.

«Система видеонаблюдения МТС универсальна и легко адаптируется под нужды конкретного клиента, исходя из специфики его деятельности, а также легко подлежит модернизации, например, можно «добавить» распознавание лиц, автомобильных номеров и так далее. В данном случае для клиента было важно контролировать различные рабочие процессы, в том числе для соблюдения их безопасности. Подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими цифровыми продуктами, от видеоаналитики до облачного хранения данных», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

На предприятии отмечают, что внедрение системы видеонаблюдения уже благотворно сказалась на дисциплине труда и даже на эффективности производства и объемах выпускаемой продукции.

Видеонаблюдение - это неплохая система, как минимум, с точки зрения усиления контроля за персоналом и производственными процессами. На ее основе стоило бы развернуть платформу видеоаналитики, которая позволила бы в автоматическом режиме выявлять различные нештатные ситуации, вести их статистику, что позволило бы предприятию еще более оптимизировать производственные процессы. Тем более, что у МТС есть соответствующее решение.

пресс-релиз МТС

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теги: видеонаблюдение МТС Омская область B2B

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