Развитие сетей: Мегафон развивает сеть в Приморском крае - Хрустальный

MForum.ru
05.04.2023,
МегаФон сообщает о проведенной модернизации сети в поселке Хрустальный Приморского края в результате которой удалось нарастить скорости мобильного интернета более, чем вдвое, до 50 Мбит/с. Улучшено также качество голосовой связи, обеспечена поддержка VoLTE.
«Предоставление качественных услуг связи для абонентов в малых населенных пунктах входит в число наших приоритетных задач на территории региона. В поселках Приморья мы строим базовые станции, расширяем емкость существующей сети, тем самым расширяем зону покрытия и улучшаем качество мобильной связи. В текущем году, например, уже запущены базовые станции в поселках Барабаш, Мирный и Липовцы, расширена емкость транспортного канала в поселке Пограничный», - рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.
В Хрустальном живет около 2.5 тысяч человек.
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теги: МегаФон развитие сетей Приморский край
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