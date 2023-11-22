Развитие сетей: МТС о развитии в Амурской области - Солнечное, Павловка, Успеновка, Троицкое, Луговое и Камышенка

MForum.ru
22.11.2023,
МТС сообщает о новых запусках базовых станций в Амурской области. По данным компании, в зоне покрытия новых элементов сети - более 2 тысяч жителей области.
Новая инфраструктура появилась в селах Солнечное, Павловка, Успеновка, Троицкое, Луговое и Камышенка Ивановского, Белогорского и Завитинского округов Амурской области. Здесь сосредоточены основные региональные хозяйства, где выращивают сою - основной сельскохозяйственной культуры области.
«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Только за последние два года почти 80 малочисленных и отдаленных населенных пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Теперь их жители имеют возможность удаленно решать вопросы при помощи госуслуг, записываться на прием в медицинские, социальные учреждения и пользоваться банковскими приложениями. Сегодня более 98% жителей региона имеют доступ к экосистемным сервисам МТС, и мы продолжаем расширять географию, закрывая «белые пятна» на карте области», – рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: развитие сетей МТС Амурская область
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