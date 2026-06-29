Мобильная связь: В России средняя абонентская плата за услуги сотовой связи в июне выросла на 8% к маю!

MForum.ru
11.07.2026,
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Зная это, уже не так удивительно слышать, что люди все чаще пользуются услугой MNP – зачастую в поисках найти услуги подешевле.
Что влияет на рост стоимости услуг сотовой связи? Причин много.
Вероятно, я вспомнил не все возможные факторы, так что удивительно даже не столько повышение, как таковое, сколько то, что бывают месяцы, когда этот показатель не растет столь заметно.
Кстати, подорожала не только сотовая связь, в целом средняя стоимость телеком-услуг по данным Росстата выросла на 3.27% относительно мая 2026.
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теги: мобильная связь расходы на мобильную связь плата за услуги сотовой связи стоимость услуг сотовой связи Росстат рост цен
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