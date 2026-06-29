Мобильная связь: В России средняя абонентская плата за услуги сотовой связи в июне выросла на 8% к маю!

11.07.2026, MForum.ru

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Зная это, уже не так удивительно слышать, что люди все чаще пользуются услугой MNP – зачастую в поисках найти услуги подешевле.

Что влияет на рост стоимости услуг сотовой связи? Причин много.

Общий рост издержек операторов сотовой связи из-за роста цен на аренду, электроэнергию, оборудование и его доставку, на услуги подрядчиков.

Рост расходов на модернизацию сетей - один переход с меди на оптику чего стоит.

Импортзамещение – отечественные аналоги, как правило, обходятся заметно дороже.

Регуляторика – ее все больше, все эти антифроды, хранение данных, биометрия, связь вдоль автотрасс, УЦН и т.д. и т.п.

Изменение в поведении абонентов – из-за блокировок мессенджеров люди вынуждены использовать, например, голосовые сервисы и SMS, для некоторых абонентов это обернулось необходимостью покупать более "тяжелые" и более дорогие пакеты услуг. В итоге ARPU вырос в ряде случае даже без прямого повышения цен.

Рост налоговой нагрузки на операторов (включая "неналоговые" штрафы).

Вероятно, я вспомнил не все возможные факторы, так что удивительно даже не столько повышение, как таковое, сколько то, что бывают месяцы, когда этот показатель не растет столь заметно.

Кстати, подорожала не только сотовая связь, в целом средняя стоимость телеком-услуг по данным Росстата выросла на 3.27% относительно мая 2026.

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