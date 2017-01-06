Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца

MForum.ru
06.01.2017,
Китайская компания Meizu анонсировала внешний аккумулятор Panda Hand Warmer. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 4500 мАч. Выходные параметры – 5В/1А. Конечно, для повербанков этот отнюдь не рекордные параметры. Однако фишка новинки заключается в другом.
Для привлечения внимания к гаджету производитель не только использовал необычный дизайн, но и добавил весьма интересную функцию. За счет интеграции в Meizu Panda Hand Warmer нагревательного элемента температура его корпуса может достигать 50 градусов Цельсия. А значит морозной зимой немного согреть руки с ее помощью вполне реально. Жаль только, что производитель не объявил о планах вывода Meizu Panda Hand Warmer на российский рынок. Тем более что цена довольно скромная -129 юаней ($19), что по текущему курсу составляет чуть более 1100 рублей.
© Антон Печеровый,
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