Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца

06.01.2017, MForum.ru

Китайская компания Meizu анонсировала внешний аккумулятор Panda Hand Warmer. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 4500 мАч. Выходные параметры – 5В/1А. Конечно, для повербанков этот отнюдь не рекордные параметры. Однако фишка новинки заключается в другом.

Для привлечения внимания к гаджету производитель не только использовал необычный дизайн, но и добавил весьма интересную функцию. За счет интеграции в Meizu Panda Hand Warmer нагревательного элемента температура его корпуса может достигать 50 градусов Цельсия. А значит морозной зимой немного согреть руки с ее помощью вполне реально. Жаль только, что производитель не объявил о планах вывода Meizu Panda Hand Warmer на российский рынок. Тем более что цена довольно скромная -129 юаней ($19), что по текущему курсу составляет чуть более 1100 рублей.