Анонсы: Oukitel U16 Max сочетает металлический корпус и 13 Мп камеру

15.02.2017, MForum.ru

Китайская компания Oukitel анонсировала смартфон U16 Max, оснащенный 6-дюймовым дисплеем разрешением 1280 х 720 точек, выполненным по технологии LTPS. Производителем экрана является японская компания Japan Displays Inc. Кроме того этот смартфон получил полностью металлический корпус и Android 7.0 «из коробки».

«Сердцем» Oukitel U16 Max является чипсет MediaTek MT6753, а емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Тыловая камера построена на базе 13 Мп сенсора Micron AR1335, фронтальная – 5 Мп GalaxyCore GC5005. Также присутствует сканер отпечатка пальца, который можно использовать для управления фотосъемкой или запуска заранее настроенного приложения без активации дисплея. Ожидаемое время релиза Oukitel U16 Max – конец февраля – начало марта текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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