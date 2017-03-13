Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России

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Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России

13.03.2017, MForum.ru

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Китайская компания Meizu объявила о начале продаж на российском рынке смартфона M5s, позиционируемого как «компактный и надежный». Причем при приобретении новинки через официальный интернет-магазин производителя в качестве бонусов покупатель получит гарнитуру Meizu EP-21 и фирменный монопод.

Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России

Основные спецификации Meizu M5s включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением HD с защитным стеклом 2,5D, чипсет MediaTek MT6753 с 8-ядерным процессором, 3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб, два SIM-слота и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 18W. В наличии и сканер отпечатка пальца с фирменной технологией mTouch 2.1. Разрешение тыловой камеры Meizu M5s составляет 13 Мп (PDAF, апертура f/2.2), фронтальной – 5 Мп (апертура f/2.0). Габаритные размеры – 148,2 х 72,5 х 8,4 мм, вес – 143 г. Прибрести Meizu M5s с 32 Гб встроенной памяти можно за 14 990 рублей. Более доступный вариант с 16 Гб встроенной памяти станет доступен в конце марта по цене 13 920 рублей.

Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mymeizu.ru, pixelphone.ru

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