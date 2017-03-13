MForum.ru
13.03.2017,
Китайская компания Meizu объявила о начале продаж на российском рынке смартфона M5s, позиционируемого как «компактный и надежный». Причем при приобретении новинки через официальный интернет-магазин производителя в качестве бонусов покупатель получит гарнитуру Meizu EP-21 и фирменный монопод.
Основные спецификации Meizu M5s включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением HD с защитным стеклом 2,5D, чипсет MediaTek MT6753 с 8-ядерным процессором, 3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб, два SIM-слота и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 18W. В наличии и сканер отпечатка пальца с фирменной технологией mTouch 2.1. Разрешение тыловой камеры Meizu M5s составляет 13 Мп (PDAF, апертура f/2.2), фронтальной – 5 Мп (апертура f/2.0). Габаритные размеры – 148,2 х 72,5 х 8,4 мм, вес – 143 г. Прибрести Meizu M5s с 32 Гб встроенной памяти можно за 14 990 рублей. Более доступный вариант с 16 Гб встроенной памяти станет доступен в конце марта по цене 13 920 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.02. [Новинки] Анонсы: Состоялся российский релиз смарт-часов Meizu Mix / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 доступны в России / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Meizu Band с OLED-дисплеем оценен в 229 юаней ($31) / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Meizu M5 Note с корпусом из металла представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru
10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами / MForum.ru
07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru
07.03. [Новинки] Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel / MForum.ru
06.03. [Новинки] Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели / MForum.ru
05.03. [Новинки] Это интересно: Изобретатель Li-Ion аккумуляторов придумал кое-что получше / MForum.ru
03.03. [Общество] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Xcover 4 – защищенный смартфон с неплохой камерой и Android 7.0 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии
01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Появились примеры фото с камеры Nokia 5 и 3310 / MForum.ru
28.02. [Новинки] MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0 / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – средний класс 2017 года / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium - 4К-дисплей + Snapdragon 835, Sony Xperia XZs немного скромнее / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 получил заднюю панель из стекла и металла / MForum.ru