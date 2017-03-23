Качество услуг: Операторы "большой тройки" обещают улучшить качество покрытия на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

MForum.ru
23.03.2017,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
03.08. [Краткие новости] B2B: «МегаФон» соединит защищенными каналами связи офисы и банкоматы Сбербанка на Дальнем Востоке / MForum.ru
18.07. [Краткие новости] Малые соты: МТС запустила фрагмент сети LTE на базе малых сот в Татарстане / MForum.ru
24.06. [Краткие новости] Развитие сетей: Объем передачи данных в сети Tele2 в ЕАО вырос в два раза / MForum.ru
16.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 2016.03.15, вторник. Телеком и Роботы / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P10, P10 Plus и Huawei Watch 2 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [ПО] Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Знакомьтесь, iPad. Просто iPad / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru
17.03. [Общество] Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремится быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru
14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New
14.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru
14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru