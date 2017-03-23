Качество услуг: Операторы "большой тройки" обещают улучшить качество покрытия на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

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Качество услуг: Операторы "большой тройки" обещают улучшить качество покрытия на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

23.03.2017, MForum.ru

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Сейчас на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре установлено 84 базовых станции. Непрерывность покрытия вдоль трассы они не обеспечивают, хотя в правительстве края и утверждают обратное. Так или иначе - до конца 2017 года операторы построят еще несколько сайтов для совместного размещения радиооборудования вдоль трассы. Можно ли надеяться, что хотя бы после этого трасса будет обеспечена связью на всем протяжении? Кроме того, немного улучшится покрытие LTE в Комсомольске-на-Амуре - частично за счет модернизации 47 существующих площадок, кроме того, общее число базовых станций за год вырастет на 12. Лучше, чем ничего.

© Алексей Бойко, MForum.ru

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