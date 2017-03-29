Акции: Tele2 обнуляет трафик в Viber

MForum.ru
29.03.2017,
Компания Tele2 расширила возможности услуги "Плюс мессенджеры". Теперь эта опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика! Так услуга "Плюс мессенджеры" стала ценнее, - всем известно, что именно Viber и WhatsApp - это два самых популярных по числу пользователей мессенджера.
Напомню, что услуга «Плюс мессенджеры» предоставляет неограниченный интернет-трафик в приложениях WhatsApp и Viber. Опция включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через мессенджеры оплачивается в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.
Активировать услугу «Плюс мессенджеры» можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.
По данным компании, с начала 2017 года число пользователей услугой "Плюс мессенджеры" выросло в 2.5 раза, правда не говорится до какого уровня. Зато есть цифры по числу пользователей WhatsApp и Viber среди подключенных к Tele2: приложение WhatsApp используют почти 5,9 млн клиентов (15,12%), при этом ежедневно с помощью сервиса общаются более 3 млн абонентов оператора. Число пользователей Viber среди клиентов Tele2 превышает 4 млн человек (10,2%).
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