B2B: Контакт центр из облака помогут запустить МТС и NAUMEN

MForum.ru
21.02.2022,
Облачный провайдер #CloudMTS будет сотрудничать с компанией NAUMEN, которая предлагает решения в области управления клиентскими коммуникациями и сервисными процессами. В частности, партнеры собираются предоставлять услугу запуска омниканального контакт-центра по облачной модели SaaS в срок до 10 дней без капитальных вложений со стороны клиента.
фото: Юрент
Для этого в облаке #CloudMTS развернуто решение Naumen, которое позволяет оперативно развернуть для любого бизнеса коммуникационную платформу класса Enterprise.
Операторские места при таком подходе формируются на арендном принципе - их число можно наращивать или сокращать по мере надобности, что позволяет говорить о возможности управления расходами. Платформа допускает масштабирование в широком диапазоне, если это потребуется заказчику. Облачный провайдер гарантирует доступность системы в режиме 24/7, безопасность и целостность данных в рамках SLA.
Решение Naumen Contact Center SaaS обеспечивает одновременную работу до 2500 операторов.
Помимо телефонных и видеозвонков сервис обрабатывает текстовые сообщения из e-mail, SMS, Viber, WhatsApp и Telegram. Решение интегрируется с CRM, IVR, WFM, WFO и другими системами и выстраивает единую историю обращений клиентов по всем каналам коммуникации. Сервис поддерживает предиктивный обзвон с помощью высокопроизводительного диалера, что позволяет дозваниваться до клиентов за короткое время и значительно повышает эффективность работы операторов. Интеллектуальная маршрутизация вызовов обеспечивает оптимальное распределение вызовов с учётом текущего уровня нагрузки и количества персонала на линии.
«Партнерство с крупнейшими вендорами рынка позволяет #CloudMTS предоставлять клиентам лучшие облачные решения для самых разных задач. В результате объединения технологий Naumen и нашей надёжной инфраструктуры получился уникальный продукт для быстрого разворачивания контакт-центра и его масштабирования без капитальных затрат. Уверена, что эта услуга будет востребована российским бизнесом», — отметила руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина. Подход в рамках современных трендов - услуга предоставляется совместно с партнером, причем на базе облака. Предложение, заслуживающее внимания, если при его реализации партнеры сделают все правильно, спрос на рынке на облачный контакт-центр Naumen Contact Center SaaS вполне возможен.
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теги: телеком инвестиции МТС экосистема
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