Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2

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Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2

21.04.2017, MForum.ru

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В интернете появился свежий набор изображений, раскрывающих детали о смартфоне Meizu E2. Например, что смартфон получит измененный дизайн тыловой камеры с вытянутой светодиодной вспышкой. При этом сама камера размещена в левом верхнем углу задней панели устройства. Впрочем, к любым утечкам стоит относиться с изрядной долей скепсиса.

Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2

Остальные элементы задней панели скрыты защитным чехлом. Однако и это позволяет сделать некоторые выводы. Например, что сканер отпечатка пальца с поддержкой фирменной технологии mTouch будет размещен в клавише «Домой», а не на задней панели устройства. Также недавние «утечки» показали, что Meizu E2 будет оснащен 5,5-дюймовым экраном со стеклом 2,5D, поддерживать технологию быстрого заряда mCharge, а его аппаратной основой станет некий 64-разрядный процессор. Возможная цена Meizu E2 – 1699 юаней ($247), возможная дата анонса – 26 апреля.

Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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