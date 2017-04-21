Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2

MForum.ru
21.04.2017,
В интернете появился свежий набор изображений, раскрывающих детали о смартфоне Meizu E2. Например, что смартфон получит измененный дизайн тыловой камеры с вытянутой светодиодной вспышкой. При этом сама камера размещена в левом верхнем углу задней панели устройства. Впрочем, к любым утечкам стоит относиться с изрядной долей скепсиса.
Остальные элементы задней панели скрыты защитным чехлом. Однако и это позволяет сделать некоторые выводы. Например, что сканер отпечатка пальца с поддержкой фирменной технологии mTouch будет размещен в клавише «Домой», а не на задней панели устройства. Также недавние «утечки» показали, что Meizu E2 будет оснащен 5,5-дюймовым экраном со стеклом 2,5D, поддерживать технологию быстрого заряда mCharge, а его аппаратной основой станет некий 64-разрядный процессор. Возможная цена Meizu E2 – 1699 юаней ($247), возможная дата анонса – 26 апреля.
© Антон Печеровый,
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