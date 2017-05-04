Слухи: Ростелеком возьмет контроль над Tele2

MForum.ru

Слухи: Ростелеком возьмет контроль над Tele2

04.05.2017, MForum.ru

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Слухи о том, что Ростелеком всерьез намерен взять контроль над Tele2 получили очередное подкрепление.

На этот раз Ведомости, рассказывая об этом, ссылаются на информацию Михаила Осеевского. Расстаться со своими долями придется, по всей видимости, ВТБ и банку "Россия". И если банк ВТБ сохранит за собой часть пакета в Tele2 Russia Holding AB (сейчас у банка 40%), то 10%, принадлежащие банку Россия, могут перейти в собственность Ростелекома (у оператора пока что 45% акций Tele2).

Формальная причина объединения - желание получить "синергию мобильного и фиксированного бизнеса". Другой причиной может быть желание получить возможность консолидировать итоги работы Tele2 в отчетность Ростелекома.

Смена контроля может привести к новым кадровым изменениям в Tele2, а также к корректировке курса компании, что сейчас вряд ли целесообразно. Для того, чтобы воспользоваться возможной синергией между Ростелекомом и Tele2 брать над оператором контроль вовсе не обязательно.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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