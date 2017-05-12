Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае

12.05.2017, MForum.ru

Несмотря на то, что Samsung пока официально не определилась со списком стран, где появятся восстановленные Galaxy Note 7, в Китае эти устройства уже доступны в продаже.

Цена Samsung Galaxy Note 7 R установлена на уровне 3599…3999 юаней ($520…580), что на 2000 юаней ($290) дешевле оригинального устройства. По имеющимся данным, восстановленные Galaxy Note7 будут доступны в двух вариантах: с аккумулятором 3200 мАч (для рынков Европы, США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона) и с аккумулятором емкостью 3500 мАч, что соответствует емкости АКБ оригинального устройства, но физические размеры батареи немного меньше.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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