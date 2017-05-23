Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера

MForum.ru
23.05.2017,
Как и ожидалось, китайская компания Meizu анонсировала смартфон M5c, нацеленный в средне-бюджетный ценовой сегмент. Unibody-корпус новинки толщиной 8,3 мм изготовлен из поликарбоната ярких цветов (черный, золотистый, красный, синий, розовый), а вес аппарата составляет 135 грамм.
Диагональ и разрешение экрана Meizu M5c типичны для бюджетного сегмента (5 дюймов, 1280х720 точек). Аппаратная платформа новинки включает в себя 4-ядерный 1,3 ГГц процессор и 2 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти 16 Гб, для ее расширения можно использовать карты памяти microSD. Отдельного упоминания заслуживает 8 Мп тыловая камера с апертурой f/2.0 и 5 Мп фронтальная камера, поддерживающая алгоритм улучшения изображения ArcSoft.
Также отметим то, что Meizu M5c стал первым смартфоном Meizu с операционной системой Flyme 6 нацеленным на международный рынок. Из интересных «фич» этой ОС отметим поддержку технологии One Mind AI, используемую для повышения производительности приложений за счет оптимизации выделения оперативной памяти. Цена Meizu M5c пока не раскрывается, но Meizu сообщил, что релиз смартфона будет глобальным. В частности он появится в России.
© Антон Печеровый,
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