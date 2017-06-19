Роботренды: Новости робототехники и БЛА 19.06.2017

MForum.ru
17.06.2017,
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Робот-змея из Японии поможет в поисково-спасательных операциях
Исследовательская группа из Университета Тохоку в Сендае (Tohoku University in Sendai) разработала змеевидного робота, способного взбираться на горы мусора и щебня, пробираться над и под завалами. По мнению разработчиков, такой робот может помочь с решением проблем, возникающих во время стихийных бедствий и катастроф.
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Дочка GE задействует роботов и БЛА для инспекции промышленных объектов
Американская многоотраслевая корпорация General Electrics основала Avitas Systems - компанию, которая займется инспекцией нефтегазовых и транспортных объектов, а также энергосистем при помощи роботов и беспилотников. Речь идет практически о любых объектах, осмотр которых может требовать слишком много времени и средств.
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Робот Valkyrie, разрабатываемый в NASA, осваивает хождение
Пока что это не очень уверенные шаги. Но идет робот по бетонным блокам неодинаковой высоты и даже слегка наклонным. Для тяжелого робота результаты впечатляющие.
Новости от RoboTrends.ru
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