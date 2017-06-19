Роботренды: Новости робототехники и БЛА 19.06.2017

Робот-змея из Японии поможет в поисково-спасательных операциях Исследовательская группа из Университета Тохоку в Сендае (Tohoku University in Sendai) разработала змеевидного робота, способного взбираться на горы мусора и щебня, пробираться над и под завалами. По мнению разработчиков, такой робот может помочь с решением проблем, возникающих во время стихийных бедствий и катастроф.



