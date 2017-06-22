RFID: Ванкуверская TransLink тестирует "ворота" для считывания RFID чтобы облегчить жизнь инвалидам

22.06.2017, MForum.ru

В канадском Ванкувере есть городская система быстрого транспорта SkyTrain. Инвалиды-колясочники стараются пользоваться ей только в самом крайнем случае, поскольку им сложно делать это без провожатого. В прошлом году компания TransLink начала оборудовать входы на станций платежными турникетами. Для того, чтобы системой могли воспользоваться инвалиды, предполагалось закупить специальные терминалы, установив их рядом с обычными - по одному на станцию. Еще на этапе проектирования стало понятно, что проблему это решает не полностью. Колясочники, у которых также парализованы руки, не могут приложить билет к считывателю турникета.

Помогла технология RFID. Считывателями RFID-меток оборудовали существующие турникеты. Инвалидам начали выдавать брелок с RFID-меткой, который система способна считывать с дистанции, достаточной для того, чтобы турникет заблаговременно открывался перед коляской. Для компании это означает, что не нужно будет тратиться на специальные турникеты и их установку, достаточно будет интегрировать RFID-считыватели в существующие устройства.

Считыватели уже появились на одной из остановок в начале июня 2017 года. После небольшого периода тестирования, считыватели установят еще на ряде станций, а ко второму кварталу 2018 года ими оборудуют каждую станцию SkyTrain в Ванкувере. Оценка инвестиций в проект - $5 млн.

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