Роботренды: Новости робототехники и БЛА 30.06.2017

Победители соревнований по робототехнике среди Учебных центров LEAS LEGO Education Afterschool Programs объявляет победителей соревнований по робототехнике среди Учебных центров LEAS, которые состоялись 19 июня в Сочи.





Промышленные роботы уязвимы для кибертеррористов К такому неутешительному выводу пришли исследователи Politecnico di Milano и Trend Micro в ходе аудита дизайна систем информационной безопасности ряда повсеместно используемых промышленных роботов. Исследователи, в частности, обнаружили, что устройства можно без особых стараний перепрограммровать со злым умыслом.





Ocado испытывает в Лондоне самоуправлемый минивэн для доставки продуктов На днях Ocado продемонстрировала прототип беспилотного грузовичка для автономной доставки продуктов на небольшие расстояния.





Полицейские Поднебесной используют свыше 1000 беспилотников Полиция Китая использует свыше 1000 малых и средних беспилотников - в основном коптеров, для контроля трафика, наблюдения за подозреваемыми и поиска ферм наркотических веществ.



