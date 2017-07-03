Анонсы: Представлен Meizu A5 с 8-ядерный процессором и 8 Мп камерой

03.07.2017, MForum.ru

Китайский производитель смартфонов Meizu представил первый смартфон новой A-серии. Новинка получила индекс А5 и базовый, но достаточно неплохой набор спецификаций, а также привлекательную цену.

Диагональ экрана Meizu A5 составляет 5 дюймов при разрешении 1280х720 точек. «Сердце» новинки – чипсет Mediatek MT6737 дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Фоточасть Meizu A5 включает в себя 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. В части коммуникационных возможностей речь идет о 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n и Bluetooth 4.1. Емкость аккумулятора – 3060 мАч. Габаритные размеры – 144x70.5x8.3 мм, вес – 140 грамм. Выпускаться Meizu A5 будет в черном, золотом и серебристом вариантах. Цена – 699 юаней ($105), продажи в Китае уже начались.