Роботренды: Новости робототехники и БЛА 04.07.2017

Сколько в России красных коров?



Нет, речь не идет о красных датских (Viking Red), красных джерсийских (Danish Jersey); красных голштинах (Red Holstein). Это совсем иная корова, хотя и очень похожая на настоящую.

DJI обернулся к сельскому хозяйству Крупнейший мировой производитель потребительских беспилотников обратил внимание на рынок дронов для сельского хозяйства. Компания DJI производит октокоптеры Agras-MG1, способные нести до 15 кг пестицидов или удобрений и планирует существенно расширить ассортимент специализированных дронов, ориентированных, в частности, на коммерческое использование.



