Роботренды: Новости робототехники и БЛА 04.07.2017

MForum.ru
05.07.2017,
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Сколько в России красных коров?
Нет, речь не идет о красных датских (Viking Red), красных джерсийских (Danish Jersey); красных голштинах (Red Holstein). Это совсем иная корова, хотя и очень похожая на настоящую.
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DJI обернулся к сельскому хозяйству
Крупнейший мировой производитель потребительских беспилотников обратил внимание на рынок дронов для сельского хозяйства. Компания DJI производит октокоптеры Agras-MG1, способные нести до 15 кг пестицидов или удобрений и планирует существенно расширить ассортимент специализированных дронов, ориентированных, в частности, на коммерческое использование.
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В Калужской области запустили 31-ю ферму с доением роботами
В июле 2017 года состоялось торжественное открытие роботизированной доильной фермы в д. Козино, Бабынинского р-на Калужской области.
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