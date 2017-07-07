Пресс-релизы: МТС обеспечила 4G-интернетом еще 15000 жителей Коми

07.07.2017, MForum.ru

06 июля 2017 г. Сыктывкар, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о запуске сети 4G LTE еще в семи населенных пунктах Республики Коми: в Вуктыле, Ыбе, Щельяюре, Чиньяворыке, Шошке, Нижнем Доманике и Малой Слуде. Высокоскоростной мобильный интернет «четвертого» поколения стал впервые доступен в этих населенных пунктах, где в совокупности проживает свыше 15000 человек.

Сеть 4G LTE МТС обеспечивает высокоскоростной и надежный доступ в интернет, что позволяет пользоваться разнообразными видеосервисами и смотреть кино онлайн в HD-качестве, комфортно «серфить» в интернете, а также принимать участие в вебинарах и видеоконференциях, что требует высоких скоростей и безупречного качества соединения.

«Мы видим, насколько востребован быстрый мобильный интернет – объем данных, переданных в сетях МТС, ежегодно увеличивается в 1,5-2 раза. Несмотря на то, что строительство мобильных сетей в Коми – задача непростая, МТС шаг за шагом расширяет карту покрытия сети 4G. Сегодня уже свыше 80 процентов жителей республики могут пользоваться мобильным интернетом «четвертого» поколения», – сказал технический директор филиала МТС в Республике Коми Вячеслав Вербович.

Развитие сети LTE в Республике Коми

В 2014 году МТС первым из операторов запустила сеть LTE в Республике Коми - в Сыктывкаре и Печоре. До конца 2014 года сеть 4GМТС появилась в Ухте, Инте, Воркуте, Сосногорске, Микуни, а также ряде других населенных пунктов республики. С 2015 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. За счет этого компания смогла не только существенно ускорить развертывание сети «четвертого» поколения на территории региона, но и в значительной степени улучшила качество сигнала в помещениях. МТС планомерно расширяла покрытие сети, охватывая один за другим города и поселки Коми. Сегодня мобильный интернет по этой технологии доступен более чем в 200 населенных пунктах, где проживает свыше двух третей населения республики.

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