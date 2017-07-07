Пресс-релизы: МТС обеспечила 4G-интернетом еще 15000 жителей Коми

MForum.ru
07.07.2017,
06 июля 2017 г. Сыктывкар, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о запуске сети 4G LTE еще в семи населенных пунктах Республики Коми: в Вуктыле, Ыбе, Щельяюре, Чиньяворыке, Шошке, Нижнем Доманике и Малой Слуде. Высокоскоростной мобильный интернет «четвертого» поколения стал впервые доступен в этих населенных пунктах, где в совокупности проживает свыше 15000 человек.
Сеть 4G LTE МТС обеспечивает высокоскоростной и надежный доступ в интернет, что позволяет пользоваться разнообразными видеосервисами и смотреть кино онлайн в HD-качестве, комфортно «серфить» в интернете, а также принимать участие в вебинарах и видеоконференциях, что требует высоких скоростей и безупречного качества соединения.
«Мы видим, насколько востребован быстрый мобильный интернет – объем данных, переданных в сетях МТС, ежегодно увеличивается в 1,5-2 раза. Несмотря на то, что строительство мобильных сетей в Коми – задача непростая, МТС шаг за шагом расширяет карту покрытия сети 4G. Сегодня уже свыше 80 процентов жителей республики могут пользоваться мобильным интернетом «четвертого» поколения», – сказал технический директор филиала МТС в Республике Коми Вячеслав Вербович.
Развитие сети LTE в Республике Коми
В 2014 году МТС первым из операторов запустила сеть LTE в Республике Коми - в Сыктывкаре и Печоре. До конца 2014 года сеть 4GМТС появилась в Ухте, Инте, Воркуте, Сосногорске, Микуни, а также ряде других населенных пунктов республики. С 2015 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. За счет этого компания смогла не только существенно ускорить развертывание сети «четвертого» поколения на территории региона, но и в значительной степени улучшила качество сигнала в помещениях. МТС планомерно расширяла покрытие сети, охватывая один за другим города и поселки Коми. Сегодня мобильный интернет по этой технологии доступен более чем в 200 населенных пунктах, где проживает свыше двух третей населения республики.
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
01.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 01.07.2017 / MForum.ru
19.06. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустил LTE в Архангельской области / MForum.ru
14.06. [Краткие новости] LTE: Tele2 запустила 4G в Тюменской области / MForum.ru
31.05. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Удмуртии и в Вологодской области / MForum.ru
06.07. [Новинки] Компоненты: Samsung раскрыла подробности о новых камерах ISOCELL / MForum.ru
06.07. [Новинки] Это интересно: Nokia и Xiaomi подписали соглашение о сотрудничестве / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: HTC Ocean Life получит Snapdragon 660 и Edge Sense / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Moto X4 получит Snapdragon 630 и сдвоенную камеру с 12 и 8 Мп сенсорами / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: LG G Pad IV 8.0 FHD – планшет со Snapdragon 435 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu A5 с 8-ядерный процессором и 8 Мп камерой / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: Безрамочный флагман Sony может быть представлен на IFA 2017 / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Gretel A7 – ультрадешевый смартфон для «молодых и модных» / MForum.ru
27.06. [Технологии] Компоненты: OmniVision OV16B10 – 16 Мп сенсор с PDAF и zHDR / MForum.ru
27.06. [Новинки] Это интересно: Oukitel U22 с 4-мя камерами можно купить за $69,99 / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung Galaxy Folder 2 теперь доступна и в Южной Корее / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Kodak в сотрудничестве с Archos запускает два новых планшета / MForum.ru
22.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld выпустила клон Nokia 3310 за $25 / MForum.ru