Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч

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Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч

26.07.2017, MForum.ru

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Производитель раскрыл подробности о смартфоне Oukitel K10000 Max, адресованным любителям активного отдыха. Внешность новинки получилась достаточно брутальной, а само устройство – устойчивым к падениям, влаги и пыли. За счет аккумулятора емкостью 10000 мАч Oukitel K10000 Max может несколько дней (при умеренном использовании) обойтись без подзарядки.

Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч

«Сердцем» Oukitel K10000 Max стал чипсет MT6753 (с 8-ядерным процессором) дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение основной камеры новинки – 13 Мп (с интерполяцией - 16 Мп), фронтальной – 8 Мп (с интерполяцией до 13 Мп). Диагональ экрана Oukitel K10000 Max – 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Из прочего отметим наличие геомагнитного датчика, USB Type C, сканер отпечатка пальцев и Android 7.0. На текущий момент сообщается только о черно-зеленом варианте окраса Oukitel K10000 Max. Впрочем выход иных цветовых версий исключать нельзя. Габаритные размеры – 168,8х86,5х15,9 мм, вес – 337 г. Информация о цене Oukitel K10000 Max будет раскрыта в ближайшие дни, а первых покупателей ожидает скидка в размере $50.

Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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