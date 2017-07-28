Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем

28.07.2017, MForum.ru

Компания Meizu официально представила смартфоны Pro 7 и Pro 7 Plus, получившие флагманский набор характеристик, сдвоенные камеры и дополнительные AMOLED-экраны на задней панели. Диагональ дополнительного экрана Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus составляет 1,9 дюйма. Разрешение – 536 х 240 точек.

Основное назначение дополнительного экрана – отображение уведомлений, прогноза погоды и другой актуальной информации. Кроме того, дополнительный экран может использоваться для получения автопортретов с помощью основной 12 Мп камеры, построенной на базе сдвоенного сенсора Sony IMX386. Из спецификаций тыловой камеры Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus можно отметить PDAF-фокусировку, 6-линзовый объектив с апертурой f/2.0 и двойную светодиодную вспышку. Фронтальная камера – 16 Мп с апертурой f/2.0.

Топовый Meizu Pro 7 Plus сочетает чипсет MediaTek Helio X30, 6 Гб ОЗУ и экран диагональю 5,7 дюйма при разрешении 2560 x 1440 точек. Аппаратная платформа Meizu Pro 7 может варьироваться. В базовой версии речь идет о MediaTek Helio P25, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Вариант Meizu Pro 7 со 128 Гб встроенной памяти базируется на MediaTek Helio X30. Диагональ экрана Meizu Pro 7 – 5,2 дюйма, разрешение – 1920 х 1080 точек.

Также отличается емкость аккумулятора. Meizu Pro 7 оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч с поддержкой mCharge 3.0, тогда как Meizu Pro 7 Plus получил батарею емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0. Программная основа новинок – Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.

Начало продаж Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus намечено на 5 августа. Цена Meizu Pro 7 с 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и Helio P25 составляет 2880 юаней. Цветовая гамма модели включает в себя матовый черный, золотой и красный варианты. Meizu Pro 7 с удвоенный объемом встроенной памяти и Helio X30 оценен в 3380 юаней, причем этот смартфон дополнительно будет доступен в черном полированном варианте.

Meizu Pro 7 Plus оценен 3580 и 4080 юаней, за версии с 64 и 128 Гб ОЗУ. Цветовая гамма новинки включает в себя матовый черный, золотой и серебристый варианты, а также полированный черный, который будет доступен только для 128 Гб версии.