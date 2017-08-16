Розница: МТС обещает кэшбэк при покупке смартфонов

MForum.ru
16.08.2017,
Компания МТС обещает кэшбек от 5% до 30% при покупке некоторых смартфонов в розничных салонах и в онлайн-магазине МТС. Кэшбек, правда, не настоящий - это не деньги, которые клиент может потратить, как ему угодно. Но на баланс телефона положить можно. Или еще что-нибудь купить у МТС. Поступают средства на счет "Кошелька МТС Деньги". Если у клиента нет Кошелька, а кэшбек получить захочется, придется скачать мобильное приложение "МТС Деньги" (как варианта - авторизоваться на одноименном сайте).
В программу кэшбека включены не все модели аппаратов, но список объемный: Apple iPhone 7, Huawei Nova 2/2+, МТС Smart Race, Xiaomi, Samsung, LG, Honor.
Цель запуска программы МТС понятна, это попытка убить двух зайцев - привлечь внимание к своей рознице, а также к платежно-финансовому сервису Кошелек.
+ +
Публикации по теме:
12.08. [Краткие новости] Кадры: Роман Князев назначен директором камчатского филиала Tele2 / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Кадры: В Tele2 определились с финансовым директором / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] MCN Telecom / MForum.ru
11.04. [Новости компаний] Кадры: Tele2 вновь приглашает студентов на стажировку / MForum.ru
06.04. [Новости компаний] Кадры: Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Фотография Sony Xperia XZ1 раскрывает подробности об устройстве / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S8 получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и дисплей 18:9 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5A замечен в архивах TENAA / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Asus Zenfone 4 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI S2 Pro с дисплеем 18:9 и аккумулятором 5100 мАч представлен официально / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Asus случайно раскрыл подробности о новых ZenFone 4 / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: Появились изображения и спецификации YotaPhone 3 / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi MIX 2 не получит фронтальной камеры? / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel K3 оснастят аккумулятором емкостью 6000 мАч и четырьмя камерами / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S2 с трехсторонне безрамочным экраном представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: LG G Pad X2 8.0 Plus замечен на сайте T-Mobile / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Ulefone S8 Pro – смартфон со сдвоенной камерой за $79,99 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились первые «живые» фото Samsung Galaxy Note 8 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Note 5 Lite C – недорогой смартфон в металле / MForum.ru
04.08. [Новинки] Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru