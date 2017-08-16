Розница: МТС обещает кэшбэк при покупке смартфонов

16.08.2017, MForum.ru

Компания МТС обещает кэшбек от 5% до 30% при покупке некоторых смартфонов в розничных салонах и в онлайн-магазине МТС. Кэшбек, правда, не настоящий - это не деньги, которые клиент может потратить, как ему угодно. Но на баланс телефона положить можно. Или еще что-нибудь купить у МТС. Поступают средства на счет "Кошелька МТС Деньги". Если у клиента нет Кошелька, а кэшбек получить захочется, придется скачать мобильное приложение "МТС Деньги" (как варианта - авторизоваться на одноименном сайте).

В программу кэшбека включены не все модели аппаратов, но список объемный: Apple iPhone 7, Huawei Nova 2/2+, МТС Smart Race, Xiaomi, Samsung, LG, Honor.

Цель запуска программы МТС понятна, это попытка убить двух зайцев - привлечь внимание к своей рознице, а также к платежно-финансовому сервису Кошелек.

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