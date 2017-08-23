Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально

MForum.ru
23.08.2017,
Китайская компания Meizu официально анонсировала смартфон Meizu M6 Note, получивший чипсет Qualcomm Snapdragon 625 и сдвоенную камеру на задней панели. Конфигурация основной камеры новинки включает в себя 12 Мп сенсор Sony IMX362, в роли помощника выступает 5 Мп сенсор Samsung 2L7. Апертура объектива основного сенсора – f/1.9. Разрешение фронтальной камеры Meizu M6 Note – 16 Мп.
Диагональ экрана – 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. В зависимости от версии Meizu M6 Note может быть оснащен 3 или 4 Гб ОЗУ и 16/32/64 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 4000 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка mCharge. Также отметим встроенный в кнопку «Домой» сканер отпечатка пальца.
Материал корпуса Meizu M6 Note – металл, при этом смартфон выпускается в 4 цветовых вариантах – серый, золотой, черный, синий. Габаритные размеры новинки - 154,6 х 75,2 х 8,35 мм, вес – 173 грамма.
Базовый вариант с 3 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти оценен в 1099 юаней, версия 3+32 Гб обойдется в 1299 юаней. ЗА топовый вариант 4+64 Гб придется выложить 1699 юаней. Начало продаж Meizu M6 Note намечено на 1 сентября.
Официальные сэмплы с камеры:
© Антон Печеровый,
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