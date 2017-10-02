Слухи: Появились подробности о смартфоне Oukitel K5000 с 5,7-дюймовым экраном 18:9

MForum.ru
02.10.2017,
Похоже, Oukitel собирается развить свою линейку «K» с еще одним устройством. Имя новинки - Oukitel K5000, а ее отличительной особенностью станет дисплей с соотношением сторон 18:9, что соответствует последним трендам развития смартфонов.
Кроме того, Oukitel K5000 будет оснащен емким аккумулятором. По слухам речь идет о батарее высокой плотности емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Диагональ экрана Oukitel K5000 составит 5,7 дюйма при разрешении HD+ (1440x720 точек), а сам экран займет 90% площади передней панели. Для защиты экрана применено 2,5D-стекло, также ожидается эргономичный изгиб задней панели, что обеспечит надежный захват устройства в руках.
Информации о чипсете и объеме памяти пока нет. На задней панели Oukitel K5000 разместится 16 Мп сенсор Sony IMX135, спереди – 21 Мп Samsung 3P3. Причем, цена Oukitel K5000 должна быть сравнительно умеренной. Появление новинки в продаже ожидается в конце октября текущего года.
© Антон Печеровый,
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