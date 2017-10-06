Wi-Fi: PLDT обеспечит WiFi для 2300 автобусов до конца 2017 года

06.10.2017, MForum.ru

Общественный транспорт массово обеспечивают WiFi-покрытием не только в Москве. На Филиппинах тоже решили обеспечить WiFi в транспорте. Заодно там же появятся камеры видеонаблюжения и трекеры, которые позволят отслеживать местоположение каждого автобуса. Для этого Ассоциация провинциальных операторов автобусов заключила договор с оператором PLDT Inc. Оператор обеспечит подключение автобусов к сети LTE и предоставит набор услуг "Умный автобус" (Smart Bus).

Предложение PLDT отвечает требованиям правительства, которое занимается модернизацией системы общественного транспорта, в частности, операторы автобусных линий должны оборудовать свой автопарк трекерами c GPS. Устанавливаемое на автобусы хот-споты могут обеспечивать подключение одновременно 25 пользователей. До конца 2017 года будет оборудовано 2300 автобусов по всей стране.

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